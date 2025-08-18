Зеленский сообщил о своем прибытии в Вашингтон
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, переговоры с Трампом состоятся 18 июля, а 19 июля пройдет встреча с европейскими лидерами. Вместе с Зеленским в США по его «запросу» планировала прибыть председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что в Белый дом приедут и «другие европейские лидеры».
Переговоры Трампа и Зеленского станут первой очной встречей лидеров в Вашингтоне с февраля, когда они публично вступили в перепалку из-за расхождения взглядов по вопросам разрешения российско-украинского конфликта.
Встреча также станет станет первой после саммита Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске, состоявшегося 15 августа. Глава Белого дома заявлял, что сделки по итогам встречи достичь не получилось, но переговоры были оценены положительно.