Зеленский сообщил о своем прибытии в Вашингтон

По словам Зеленского, переговоры с Трампом состоятся 18 июля, а 19 июля пройдет встреча с европейскими лидерами. Вместе с Зеленским в США по его «запросу» планировала прибыть председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что в Белый дом приедут и «другие европейские лидеры».