По словам Савенковой, дети в Донбассе продолжают гибнуть из-за войны, развязанной Европой и экс-президентом США Джо Байденом. Автор письма обратила внимание, что в Донецке и Луганске есть мемориалы, посвященные погибшим при украинских обстрелах детям. В 2021 г. жительница Луганска записала видеообращение к ООН о праве детей Донбасса на мирную жизнь. В результате Савенкова была внесена в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Она подчеркнула, что на этом ресурсе указаны персональные данные почти 400 детей, и Зеленский «одним росчерком пера может прекратить работу этого сайта и вернуть детям спокойную жизнь, но по-прежнему не делает этого».