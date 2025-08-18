Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Школьница из Луганска обратилась к Мелании Трамп из-за атак ВСУ на Донбасс

Ведомости

Жительница Луганска Фаина Савенкова, прожившая 11 лет под обстрелами украинской армии, обратилась к первой леди США Мелании Трамп с письмом, в котором возложила ответственность за гибель детей Донбасса на президента Украины Владимира Зеленского. Автор письма призвала супругу американского президента содействовать завершению конфликта, пишет «РИА Новости» со ссылкой на текст обращения.

Савенкова сообщила Мелании Трамп, что она – из числа детей войны, о которых первая леди США ранее писала президенту России Владимиру Путину.

«Я как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому», – указано в письме.

Мелания Трамп призвала Путина защитить детей

Политика / Международные отношения

По словам Савенковой, дети в Донбассе продолжают гибнуть из-за войны, развязанной Европой и экс-президентом США Джо Байденом. Автор письма обратила внимание, что в Донецке и Луганске есть мемориалы, посвященные погибшим при украинских обстрелах детям. В 2021 г. жительница Луганска записала видеообращение к ООН о праве детей Донбасса на мирную жизнь. В результате Савенкова была внесена в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Она подчеркнула, что на этом ресурсе указаны персональные данные почти 400 детей, и Зеленский «одним росчерком пера может прекратить работу этого сайта и вернуть детям спокойную жизнь, но по-прежнему не делает этого».

17 августа Fox News опубликовал текст письма Мелании Трамп к Путину, в котором она призвала защитить детей, подчеркнув, что он способен сделать это «одним росчерком пера». По сведениям Reuters, обеспокоенность ситуацией детей на Украине и в России Мелания Трамп изложила в письме, которое ее супруг, президент США Дональд Трамп, передал Путину в ходе переговоров на Аляске.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных