Школьница из Луганска обратилась к Мелании Трамп из-за атак ВСУ на Донбасс
Жительница Луганска Фаина Савенкова, прожившая 11 лет под обстрелами украинской армии, обратилась к первой леди США Мелании Трамп с письмом, в котором возложила ответственность за гибель детей Донбасса на президента Украины Владимира Зеленского. Автор письма призвала супругу американского президента содействовать завершению конфликта, пишет «РИА Новости» со ссылкой на текст обращения.
Савенкова сообщила Мелании Трамп, что она – из числа детей войны, о которых первая леди США ранее писала президенту России Владимиру Путину.
«Я как ребенок, вот уже одиннадцать лет живущий под обстрелами украинской армии, хочу вам сказать, что для того, чтобы остановить войну и спасти детей на Донбассе и на Украине, в первую очередь нужно обращаться к Владимиру Зеленскому», – указано в письме.
По словам Савенковой, дети в Донбассе продолжают гибнуть из-за войны, развязанной Европой и экс-президентом США Джо Байденом. Автор письма обратила внимание, что в Донецке и Луганске есть мемориалы, посвященные погибшим при украинских обстрелах детям. В 2021 г. жительница Луганска записала видеообращение к ООН о праве детей Донбасса на мирную жизнь. В результате Савенкова была внесена в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Она подчеркнула, что на этом ресурсе указаны персональные данные почти 400 детей, и Зеленский «одним росчерком пера может прекратить работу этого сайта и вернуть детям спокойную жизнь, но по-прежнему не делает этого».
17 августа Fox News опубликовал текст письма Мелании Трамп к Путину, в котором она призвала защитить детей, подчеркнув, что он способен сделать это «одним росчерком пера». По сведениям Reuters, обеспокоенность ситуацией детей на Украине и в России Мелания Трамп изложила в письме, которое ее супруг, президент США Дональд Трамп, передал Путину в ходе переговоров на Аляске.