Путин подарил мотоцикл пострадавшему от антироссийских санкций жителю Аляски

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов в репортаже рассказал о Уоррене, который ездил в Анкоридже на мотоцикле «Урал», но не мог найти запчасти для ремонта транспорта из-за санкций против РФ. После этого Путин передал мужчине новый мотоцикл.