Путин подарил мотоцикл пострадавшему от антироссийских санкций жителю Аляски
Президент РФ Владимир Путин подарил мотолюбителю с Аляски Марку Уоррену новый мотоцикл «Урал». Российские дипломаты доставили его получателю, передает ВГТРК.
Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов в репортаже рассказал о Уоррене, который ездил в Анкоридже на мотоцикле «Урал», но не мог найти запчасти для ремонта транспорта из-за санкций против РФ. После этого Путин передал мужчине новый мотоцикл.
«Этот мотоцикл работает намного плавнее, намного приятнее. Мне нравится и мой старый, но этот, очевидно, намного лучше. Он новее, он точнее в управлении», – сказал Уоррен и поблагодарил президента.
Кроме того, после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске Путин встретился с православным архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием. Он подарил ему образ преподобного Германа Аляскинского – православного покровителя Америки и икону Успения Пресвятой Богородицы.