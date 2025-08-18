Bloomberg: союзники Украины обещают ей «воздушное прикрытие»

Источники агентства также рассказали, что также обсуждалась возможность предоставления Украине гарантий, аналогичных с 5-й статьей Устава НАТО, которая обязывает страны альянса защищать друг друга в случае нападения на одну из участниц. Однако, как отмечает Bloomberg, создание такого принципа защиты Киева будет сопряжено с серьезными трудностями.