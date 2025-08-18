Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg: союзники Украины обещают ей «воздушное прикрытие»

Ведомости

В качестве возможных гарантий безопасности Украины западные страны рассматривают обеспечение «воздушного прикрытия». Об этом пишет Bloomberg. При этом конкретный план обеспечения поддержки Киева еще не сформирован.

«Воздушное прикрытие» является частью модели поддержки США, а также ранее согласованных планов Великобритании и Франции, отмечает Bloomberg. Туда же входят «предоставление сил поддержки» и проведение мониторинговых мероприятий.

Источники агентства также рассказали, что также обсуждалась возможность предоставления Украине гарантий, аналогичных с 5-й статьей Устава НАТО, которая обязывает страны альянса защищать друг друга в случае нападения на одну из участниц. Однако, как отмечает Bloomberg, создание такого принципа защиты Киева будет сопряжено с серьезными трудностями.

Ранее Financial Times сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться с уступками для завершения конфликта на Украине и урегулировать его по текущей линии фронта, чтобы не выводить войска из Донбасса.

По словам собеседника издания, Зеленский на двусторонних переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете 18 августа поставил своей целью обсуждение «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных