Bloomberg: союзники Украины обещают ей «воздушное прикрытие»
В качестве возможных гарантий безопасности Украины западные страны рассматривают обеспечение «воздушного прикрытия». Об этом пишет Bloomberg. При этом конкретный план обеспечения поддержки Киева еще не сформирован.
«Воздушное прикрытие» является частью модели поддержки США, а также ранее согласованных планов Великобритании и Франции, отмечает Bloomberg. Туда же входят «предоставление сил поддержки» и проведение мониторинговых мероприятий.
Источники агентства также рассказали, что также обсуждалась возможность предоставления Украине гарантий, аналогичных с 5-й статьей Устава НАТО, которая обязывает страны альянса защищать друг друга в случае нападения на одну из участниц. Однако, как отмечает Bloomberg, создание такого принципа защиты Киева будет сопряжено с серьезными трудностями.
Ранее Financial Times сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться с уступками для завершения конфликта на Украине и урегулировать его по текущей линии фронта, чтобы не выводить войска из Донбасса.
По словам собеседника издания, Зеленский на двусторонних переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете 18 августа поставил своей целью обсуждение «продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины к выполнению невозможных шагов».