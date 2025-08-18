Politico: Трамп возложил на Зеленского ответственность за прекращение конфликта

Politico: Трамп возложил на Зеленского ответственность за прекращение конфликтаЕвропа опасается, что встреча в Вашингтоне повторит зимний визит Зеленского
Президент США Дональд Трамп возложил всю ответственность за прекращение конфликта с Россией на украинского лидера Владимира Зеленского, пишет Politico. Европейские лидеры опасаются, что саммит в Вашингтоне повторит зимний визит Зеленского в Овальный кабинет.
Издание заметило, что сообщения Трампа в его социальной сети Truth Social, адресованные Зеленскому перед их переговорами в Белом доме, контрастируют с торжественной встречей президента РФ Владимира Путина на Аляске. Лидер США тем самым задал напряженный тон будущей беседе с главой Украины.
18 августа Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Зеленский может прекратить конфликт с Россией, отказавшись от территории Крыма. Также он подчеркнул невозможность вступления Украины в НАТО.
В этот же день Зеленский прибыл в Вашингтон, где состоятся его переговоры с Трампом. 19 августа, по словам украинского президента, пройдет встреча с европейскими лидерами. Переговоры Трампа и Зеленского станут первой очной встречей лидеров в Вашингтоне с февраля, когда они поссорились в присутствии журналистов из-за расхождения взглядов по вопросам разрешения российско-украинского конфликта.
15 августа на Аляске состоялся саммит Трампа и Путина. Российского лидера встретили с красной ковровой дорожкой и пролетом истребителей Военно-воздушных сил США.