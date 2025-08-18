В Киеве взорвался военный автомобиль
На парковке возле жилого дома в Подольском районе Киева взорвался автомобиль, окрашенный под военный. Пострадал один человек. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.
Взрыв произошел на пассажирском сидении машины. Устройство сдетонировало при приближении владельца к автомобилю. Пострадавший получил незначительные травмы, от госпитализации он отказался.
В апреле 2024 г. на Коровинском шоссе в Москве произошел подрыв автомобиля: детонация случилась, когда водитель завел машину. Были повреждены два соседних авто, пожара после взрыва не последовало. Позже стало известно, что авто принадлежит бывшему сотруднику службы безопасности Украины (СБУ) Василию Прозорову.
В июле управление Следственного комитета (СК) РФ по Москве совместно с ФСБ завершило расследование уголовных дел о теракте на Коровинском шоссе. Следствие установило, что Владимир Головченко, Иван Паскарь и Ростислав Журавлев, будучи враждебно настроенными по отношению к РФ и несогласные с проведением спецоперации на Украине, решили совершить теракты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации. По данным СК, организаторы действовали с территории Украины. В качестве объекта они выбрали Прозорова, который неоднократно разоблачал противоправную деятельность СБУ.