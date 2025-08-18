В Киеве взорвался военный автомобиль

В июле управление Следственного комитета (СК) РФ по Москве совместно с ФСБ завершило расследование уголовных дел о теракте на Коровинском шоссе. Следствие установило, что Владимир Головченко, Иван Паскарь и Ростислав Журавлев, будучи враждебно настроенными по отношению к РФ и несогласные с проведением спецоперации на Украине, решили совершить теракты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации. По данным СК, организаторы действовали с территории Украины. В качестве объекта они выбрали Прозорова, который неоднократно разоблачал противоправную деятельность СБУ.