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В Москве завершили расследования уголовных дел о теракте на Коровинском шоссе

Ведомости

Управление Следственного комитета (СК) РФ по Москве совместно с ФСБ завершила расследование уголовных дел о теракте на Коровинском шоссе. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 

Расследования проводились в отношении Владимира Головченко, Ивана Паскаря и Ростислава Журавлева. В зависимости от роли каждого они обвиняются по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Следствие установило, что эти лица, будучи враждебно настроенными по отношению к РФ и несогласные с проведением спецоперации на Украине, решили совершить теракты для устрашения населения и дестабилизации политической ситуации. По данным СК, организаторы действовали с территории Украины. В качестве объекта они выбрали бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), проживающего в Москве. Он неоднократно разоблачал противоправную деятельность СБУ.

В феврале 2022 г. обвиняемые начали подготовку к совершению преступления. Они разработали план с привлечением соучастников, согласившихся на совершение теракта за материальное вознаграждение. Так, несколько лиц обеспечивали финансирование участников группы, консультировали относительно изготовления и активации самодельного взрывного устройства (СВУ) и передавали необходимые компоненты для его сборки. Головченко, Паскарь и Журавлев, в частности, осуществляли наблюдение за потерпевшим и его автомобилем, а также доставку и сборку СВУ на территории Московского региона.

9 апреля 2024 г. Головченко, находясь вблизи жилого дома, расположенного на Коровинском шоссе, разместил СВУ под автомобилем потерпевшего и привел его в боевое состояние. Затем покинул место происшествия. В результате потерпевший получил ранения. Кроме того был причинен вред имуществу на сумму в 5 млн руб.

Сейчас следователи направили дела в отношении Головченко, Паскаря и Журавлева для передачи в суд. В отношении организаторов террористической группы и иных участников уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.

В апреле 2024 г. на Коровинском шоссе в Москве произошел подрыв автомобиля: детонация случилась, когда водитель завел машину. Были повреждены два соседних авто, пожара после взрыва не последовало. Позже стало известно, что авто принадлежит бывшему сотруднику СБУ Василию Прозорову.

16 апреля того же года сотрудники ФСБ задержали россиянина, который совершил подрыв автомобиля, на следующий день был задержан второй фигурант – гражданин России и Молдавии 1994 г. р. По версии правоохранителей, именно он доставил компоненты для взрывного устройства из-за рубежа.

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