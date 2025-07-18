В Москве завершили расследования уголовных дел о теракте на Коровинском шоссе

В феврале 2022 г. обвиняемые начали подготовку к совершению преступления. Они разработали план с привлечением соучастников, согласившихся на совершение теракта за материальное вознаграждение. Так, несколько лиц обеспечивали финансирование участников группы, консультировали относительно изготовления и активации самодельного взрывного устройства (СВУ) и передавали необходимые компоненты для его сборки. Головченко, Паскарь и Журавлев, в частности, осуществляли наблюдение за потерпевшим и его автомобилем, а также доставку и сборку СВУ на территории Московского региона.