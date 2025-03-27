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Суд арестовал имущество обвиняемого в покушении на Прозорова курьера

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество курьера Ивана Паскаря, обвиняемого в доставке компонентов взрывного устройства для покушения на бывшего подполковника службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в РФ. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на суд.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество», – сказали в суде.

Паскарь сейчас находится под арестом, ранее суд продлил срок содержания под стражей до 12 апреля.

2 апреля 2024 г. СМИ сообщали о взрыве в припаркованном на Коровинском шоссе в Москве автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, тогда Прозоров получил ранения. Сотрудники правоохранительных органов квалифицировали происшествие как покушение на убийство.

16 апреля того же года сотрудники ФСБ задержали россиянина, который совершил подрыв автомобиля, на следующий день был задержан второй фигурант – гражданин России и Молдавии 1994 г. р. По версии правоохранителей, именно он доставил компоненты для взрывного устройства из-за рубежа.

В конце декабря Замоскворецкий суд заочно арестовал украинку Ярославу Хрестину по обвинению в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы. Ее обвиняют в передаче из Варшавы взрывчатки для покушения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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