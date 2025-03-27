Суд арестовал имущество обвиняемого в покушении на Прозорова курьера

16 апреля того же года сотрудники ФСБ задержали россиянина, который совершил подрыв автомобиля, на следующий день был задержан второй фигурант – гражданин России и Молдавии 1994 г. р. По версии правоохранителей, именно он доставил компоненты для взрывного устройства из-за рубежа.