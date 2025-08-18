Газета
Главная / Политика /

Milliyet: саммит РФ, США и Украины может пройти в турецком аэропорту Ататюрка

Ведомости

Стамбульский аэропорт имени Ататюрка является одним из наиболее подходящих мест для возможного трехстороннего саммита РФ, США и Украины по урегулированию конфликта. Об этом сообщает Milliyet.

Как пишет газета, зал почетных гостей аэропорта имени Ататюрка и помещение для пресс-конференций, которые используются и сейчас, соответствуют требованиям для проведения саммита.

В частности, в аэропорту могут в кратчайшие сроки разместить системы противовоздушной обороны для обеспечения безопасности участников встречи. Кроме того, здание расположено в 100 шагах от прибывающих самолетов, что важно для спецслужб. Аэропорт также представляет собой закрытую территорию и обеспечивает возможность защиты с моря, пишет Milliyet.

Axios: Трамп хочет провести трехсторонний саммит по Украине 22 августа

Политика / Международные отношения

По данным газеты, президент США Дональд Трамп может поехать в Россию на возможную встречу 22 августа, но Москва вряд ли захочет принять главу Украины владимира Зеленского. Единственной страной, которая сможет организовать трехсторонний саммит в столь короткие сроки, является Турция, считает Milliyet.

С 2019 г. аэропорт имени Ататюрка закрыт и используется для грузовой авиации, авиатакси, государственных и дипломатических самолетов, а также частной авиации. Воздушная гавань расположена в европейской части Стамбула, в 24 км к западу от исторического центра, на берегу Мраморного моря.

16 августа Axios со ссылкой на источники писал, что Трамп заявил о желании провести трехстороннюю встречу по урегулированию кризиса на Украине с участием России 22 августа.

