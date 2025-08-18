Milliyet: саммит РФ, США и Украины может пройти в турецком аэропорту Ататюрка

В частности, в аэропорту могут в кратчайшие сроки разместить системы противовоздушной обороны для обеспечения безопасности участников встречи. Кроме того, здание расположено в 100 шагах от прибывающих самолетов, что важно для спецслужб. Аэропорт также представляет собой закрытую территорию и обеспечивает возможность защиты с моря, пишет Milliyet.