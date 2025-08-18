В Израиле прошли массовые митинги с требованием прекратить войну в Газе
Вечером 17 августа сотни тысяч людей собрались в центре Тель-Авива, завершая неделю протестов и забастовок по всей стране. Об этом сообщает The Times of Israel. Более полумиллиона человек приняли участие в акции, ставшей одной из крупнейших с момента начала войны между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» почти два года назад.
Всего в протестах по стране за день участвовали около 1 млн граждан. К акциям присоединились жители Иерусалима, Хайфы, Беэр-Шевы и ряда других городов, пишет газета. Демонстранты перекрывали дороги и автомагистрали, требуя от правительства немедленно освободить заложников и положить конец боевым действиям в секторе Газа.
Перед началом массового митинга полиция задержала не менее 38 человек за перекрытие улиц и столкновения с правоохранителями, еще шесть человек были арестованы позже в Тель-Авиве после попытки заблокировать трассу Аялон.
Протесты сопровождались масштабной забастовкой, в которой участвовали представители местных властей, бизнеса, университетов и технологических компаний. Крупнейший профсоюз «Гистадрут» не присоединился к акции, отмечает The Times of Israel.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вскоре перейдет к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона», в рамках которого продолжит наращивать удары по группировке «Хамас» в Газе, пока боевики не будут окончательно разгромлены. Ожидается, что израильские силы сосредоточатся на городе Газа и продолжат наносить удары до «решительного разгрома “Хамаса”, постоянно помня о заложниках».
Решение военно-политического кабинета Израиля о взятии под контроль всей территории Газы было объявлено вечером 8 августа. После этого руководство страны осудили Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Великобритания и другие государства.