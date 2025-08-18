В Израиле прошли массовые митинги с требованием прекратить войну в Газе

Вечером 17 августа сотни тысяч людей собрались в центре Тель-Авива, завершая неделю протестов и забастовок по всей стране. Об этом сообщает The Times of Israel. Более полумиллиона человек приняли участие в акции, ставшей одной из крупнейших с момента начала войны между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» почти два года назад.