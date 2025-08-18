Нидерланды не примут участие во встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне
Нидерланды не будут участвовать во встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа 18 августа. Об этом сообщил премьер-министр страны Дик Схоф, передает Algemeen Dagblad.
Он уточнил, что представители «коалиции желающих», которые будут присутствовать на переговорах, смогут передать позицию Нидерландов.
«Эти лидеры ЕС также смогут представить позицию Нидерландов», – заявил Схоф (цитата по «РИА Новости»).
Премьер-министр отметил, что грядущая встреча станет важным шагом на пути к урегулированию российско-украинского конфликта, а также может служить хорошей подготовкой к будущей встрече Трампа, Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
Схоф также подчеркнул, что Нидерланды намерены серьезно рассмотреть вопрос о гарантиях безопасности для Украины на уровне кабинета министров, а затем в парламенте.
Двусторонние переговоры Трампа и Зеленского начнутся в 20:15 мск 18 августа. Встреча лидеров двух стран пройдет в Овальном кабинете Белого дома и станет первой с февраля, когда они поссорились в присутствии прессы из-за расхождения взглядов насчет разрешения российско-украинского конфликта. В 22:00 мск в Вашингтоне также состоится встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами.