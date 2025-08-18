Нидерланды не примут участие во встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне

Двусторонние переговоры Трампа и Зеленского начнутся в 20:15 мск 18 августа. Встреча лидеров двух стран пройдет в Овальном кабинете Белого дома и станет первой с февраля, когда они поссорились в присутствии прессы из-за расхождения взглядов насчет разрешения российско-украинского конфликта. В 22:00 мск в Вашингтоне также состоится встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами.