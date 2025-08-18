США ожидают встречных предложений от Зеленского по мирному соглашению с РФ
США ожидают встречных предложений от президента Украины Владимира Зеленского по мирному соглашению с Россией на переговорах вечером 18 августа, заявил постоянный председатель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.
Он предположил, что Зеленский выступит с контрпредложением относительно тезисов, которые Россия выдвинула во время саммита на Аляске. «Очевидно, президент Трамп выступает посредником в этой ситуации, пытаясь добиться того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров», – сказал Уитакер. Он заявил, что теперь необходимо довести обе стороны конфликта до соглашения.
Ранее канал CNN сообщал, что Зеленского ожидают сложные переговоры с лидером США Дональдом Трампом, так как за кулисами уже решили, что Крым и большую часть Донбасса Киев не вернет.
18 августа президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. 19 августа, по словам украинского президента, пройдет встреча с европейскими лидерами. Переговоры Трампа и Зеленского станут первой очной встречей лидеров в Вашингтоне с февраля, когда они поссорились в присутствии журналистов из-за расхождения взглядов по вопросам разрешения российско-украинского конфликта.