США ожидают встречных предложений от Зеленского по мирному соглашению с РФ

Он предположил, что Зеленский выступит с контрпредложением относительно тезисов, которые Россия выдвинула во время саммита на Аляске. «Очевидно, президент Трамп выступает посредником в этой ситуации, пытаясь добиться того, чтобы обе стороны сели за стол переговоров», – сказал Уитакер. Он заявил, что теперь необходимо довести обе стороны конфликта до соглашения.