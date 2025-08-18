МИД Польши заявил об отсутствии у лидеров Европы шансов повлиять на Трампа
Лидеры стран ЕС, которые поучаствуют во встрече украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне, не смогут повлиять на позицию лидера Соединенных штатов в процессе урегулирования конфликта Москвы и Киева, сказал в эфире телеканала Polsat замминистра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский.
«Фактически решения будут приниматься в узком американском кругу. Представители Европы не участвуют в переговорах. Они будут иметь ограниченное влияние на реальность», – заявил замглавы польского внешнеполитического ведомства.
Он также добавил, что его страна имеет средние размеры, а потому не обладает достаточным международным влиянием. Так он объяснил, почему представители Польши не приглашены в Белый дом.
18 августа Зеленский прибыл в Вашингтон – в этот день состоятся его переговоры с Трампом в Овальном кабинете. На следующий день, по словам украинского президента, пройдет встреча с европейскими лидерами. Телеканал NBC отмечал, что встреча будет частично посвящена обсуждению гарантий безопасности Украины после завершения конфликта с Россией.