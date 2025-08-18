МИД Польши заявил об отсутствии у лидеров Европы шансов повлиять на Трампа

18 августа Зеленский прибыл в Вашингтон – в этот день состоятся его переговоры с Трампом в Овальном кабинете. На следующий день, по словам украинского президента, пройдет встреча с европейскими лидерами. Телеканал NBC отмечал, что встреча будет частично посвящена обсуждению гарантий безопасности Украины после завершения конфликта с Россией.