Минобороны: ВС РФ уничтожили до 100 украинских БПЛА за сутки

Военное ведомство также сообщало, что за ночь с 17 на 18 августа средства ПВО уничтожили 23 украинских дрона над регионами России. Больше всего беспилотников – восемь – были ликвидированы в небе над Тамбовской областью. Еще пять – над акваторией Азовского моря. По два БПЛА российские военные сбили в Белгородской и Ростовской областях, а также над Черным морем. По одному беспилотнику было нейтрализовано в Курской и Воронежской областях, в Краснодарском крае и Крыму.