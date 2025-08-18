Минобороны: ВС РФ уничтожили до 100 украинских БПЛА за сутки

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 100 украинских БПЛА за суткиБеспилотники были ликвидированы в месте их запуска
Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили до 100 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности в месте подготовки к запуску, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что были уничтожены беспилотники большой дальности UJ-22 и «Паляница».
Кроме того, ВС РФ нанесли поражение центру подготовки операторов БПЛА, складам горюче-смазочных материалов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было сбито четыре управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 141 БПЛА самолетного типа, сообщили в ведомстве.
Ударный дрон UJ-22 Airborne может пролететь до 800 км, максимальная скорость составляет до 140 км/ч. «Паляница» – ракета-дрон быстрее и мощнее других украинских дальнобойных беспилотников. На нем установлен реактивный двигатель, разгоняющий дрон до 200 км/ч.
Военное ведомство также сообщало, что за ночь с 17 на 18 августа средства ПВО уничтожили 23 украинских дрона над регионами России. Больше всего беспилотников – восемь – были ликвидированы в небе над Тамбовской областью. Еще пять – над акваторией Азовского моря. По два БПЛА российские военные сбили в Белгородской и Ростовской областях, а также над Черным морем. По одному беспилотнику было нейтрализовано в Курской и Воронежской областях, в Краснодарском крае и Крыму.