Власти Палестины объявили о создании временного комитета по управлению Газой
Власти Палестины вскоре заявят о создании временного комитета по управлению сектором Газа. Об этом заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Мустафа. Его слова передают «РИА Новости».
Он рассказал, что комитет будет находиться под контролем Палестинской национальной администрации.
17 августа стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вскоре перейдет к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона», в рамках которого продолжит наращивать удары по группировке «Хамас» в Газе, пока боевики не будут окончательно разгромлены.
Решение военно-политического кабинета Израиля о взятии под контроль всей территории Газы было объявлено вечером 8 августа. После этого руководство страны осудили Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Великобритания и другие государства.