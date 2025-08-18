Власти Палестины объявили о создании временного комитета по управлению Газой

Власти Палестины вскоре заявят о создании временного комитета по управлению сектором Газа. Об этом заявил палестинский премьер-министр Мухаммед Мустафа. Его слова передают «РИА Новости».



Он рассказал, что комитет будет находиться под контролем Палестинской национальной администрации.