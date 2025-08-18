Глава МИД ФРГ выступил против размещения немецких военных на Украине
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отверг возможность размещения военнослужащих ФРГ на Украине после окончания конфликта. Об этом он заявил в интервью порталу Table.Media.
Он пояснил, что сейчас Германия планирует сосредоточить свои войска на территории стран НАТО. По его словам, если ФРГ вместе с этим направит своих военных на Украину, это станет «слишком серьезной нагрузкой» для Берлина.
Тем не менее, глава МИДа отметил, что этот вопрос должен будет рассмотреть министр обороны ФРГ Борис Писториус. Кроме того, Вадефуль отметил, что отказ от размещения войск не означает отказа от оказания военной технической поддержки Киева другими способами.
17 августа президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели виртуальную встречу с лидерами «коалиции желающих», в ней также принял участие президент Украины Владимир Зеленский. В рамках мероприятия западные лидеры подчеркнули готовность развернуть «силы безопасности» на Украине после прекращения боевых действий, обеспечить защиту воздушного и морского пространства страны, а также помочь восстановить ее вооруженные силы.