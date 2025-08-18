В ночь на 13 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали распределительный узел нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Сообщивший об этом Сийярто подчеркивал, что Венгрия осудила такие действия, так как нефть поставляется в страну именно через «Дружбу».