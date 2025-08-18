Захарова: РФ говорила о терактах Киева еще до атаки на нефтепровод «Дружба»
Россия предупреждала общественность, что Украина способна совершать теракты по всему миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале в ответ на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто.
«В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали», – добавила она.
18 августа Сийярто в соцсети X рассказал, что Украина вновь атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, прервав поставки. По словам Сийярто, замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил ему, что специалисты работают над восстановлением трансформаторной подстанции, необходимой для работы трубопровода.
В ночь на 13 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали распределительный узел нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Сообщивший об этом Сийярто подчеркивал, что Венгрия осудила такие действия, так как нефть поставляется в страну именно через «Дружбу».