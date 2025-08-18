Кремль: Путин продолжит серию телефонных переговоров по итогам саммита на Аляске
Президент России Владимир Путин продолжит серию международных телефонных разговоров, в рамках которых будет информировать собеседников об итогах прошедшего на Аляске саммита с президентом США Дональдом Трампом. Об пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу президента.
Также Путин встретится с исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.
Встреча Путина и Трампа состоялась 15 августа на Аляске. После нее президент РФ посетил с рабочей поездкой Чукотку, где встретился с губернатором округа Владиславом Кузнецовым.