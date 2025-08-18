Путин принял в Кремле врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

«Мы доходили до 16 млн тпо урожаю. Такого даже в Советском Союзе не было. А в прошлом году было падение на 20%, и в этом – 30», – отметил Слюсарь. Он также предложил президенту ввести в регионе мораторий на банкротство, который позволит избежать ухода с рынка малых и средних фермеров, с чем согласился Путин.