Главная / Политика /

Путин принял в Кремле врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

Собеседники обсудили падение темпов производства и меры поддержки населения
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, сообщила пресс-служба Кремля.

Собеседники обсудили социально-экономическое положение региона, в том числе промышленность и сельское хозяйство. Путин напомнил, что в Ростовской области наблюдается наиболее сильное падение темпов производства в аграрном секторе по стране. Врио губернатора объяснил, что это связано с поздними заморозками, жарой «под 45 градусов», засухой и маловодьем. Совокупность этих факторов привела к гибели урожая. При этом с 2021 по 2023 гг. в регионе были рекордные показатели.

«Мы доходили до 16 млн тпо урожаю. Такого даже в Советском Союзе не было. А в прошлом году было падение на 20%, и в этом – 30», – отметил Слюсарь. Он также предложил президенту ввести в регионе мораторий на банкротство, который позволит избежать ухода с рынка малых и средних фермеров, с чем согласился Путин.

Кроме того, в ходе встречи президент и врио главы Ростовской области затронули региональную ситуацию с медицинскими кадрами. Укомплектованность в этой области составляет 77-78%. Слюсарь отметил, что этим вопросом необходимо заниматься системно, в том числе привлекать целевиков «учиться, возвращать [их] назад в родное село».

Путин также спросил у врио губернатора о мерах поддержки бойцов спецоперации и их семей. Слюсарь подчеркнул, что, помимо федеральных льгот, в Ростовской области действует «75 региональных и муниципальных мер поддержки: выплаты, медицинская, юридическая помощь, помощь в трудоустройстве, жилищные вопросы, детям помощь».

До встречи со Слюсарем президент провел телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой. Путин рассказал своему коллеге об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже на Аляске, которые прошли 15 августа.

