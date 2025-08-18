Путин обсудил итоги саммита на Аляске с лидером ЮАР

Bloomberg писал, что Рамафоса, председательствующий в «Большой двадцатке», входит в число мировых лидеров, пытающихся выступить посредником в прекращении российско-украинского конфликта. Агентство напомнило, что ранее Рамафоса проводил переговоры с Зеленским, Трампом и Путиным. В начале августа он призывал к прекращению огня.