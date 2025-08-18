Путин обсудил итоги саммита на Аляске с лидером ЮАР
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщает пресс-служба Кремля. Путин рассказал своему коллеге об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
В свою очередь Рамафоса выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на то, чтобы урегулировать конфликт на Украине.
Кроме того, лидеры подтвердили обоюдный настрой на развитие двустороннего партнерства и договорились о тесном взаимодействии на международных площадках.
Bloomberg писал, что Рамафоса, председательствующий в «Большой двадцатке», входит в число мировых лидеров, пытающихся выступить посредником в прекращении российско-украинского конфликта. Агентство напомнило, что ранее Рамафоса проводил переговоры с Зеленским, Трампом и Путиным. В начале августа он призывал к прекращению огня.
Пресс-служба президента сообщала, что Путин продолжит серию международных телефонных разговоров, в рамках которых будет информировать собеседников об итогах прошедшего на Аляске саммита.
17 августа президент России провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в котором стороны обсудили прошедший саммит РФ и США на Аляске. В этот же день Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.