Путин обсудит с лидером ЮАР свою поездку на Аляску

15 августа на Аляске состоялся саммит Путина и Трампа. Американский лидер заявлял, что сделки по итогам встречи достичь не получилось, но переговоры были оценены положительно. 17 августа президент России провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в котором стороны обсудили прошедший саммит РФ и США на Аляске. В этот же день Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По мнению главы республики, переговоры на Аляске «содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме»