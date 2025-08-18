Путин обсудит с лидером ЮАР свою поездку на Аляску
Президент России Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамафоса проведут телефонный разговор. Глава российского государства расскажет своему африканскому коллеге о саммите с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря лидера ЮАР Винсента Магвенью.
Отмечается, что Рамафоса, председательствующий в «Большой двадцатке», входит в число мировых лидеров, пытающихся выступить посредником в прекращении российско-украинского конфликта. Агентство напомнило, что ранее Рамафоса проводил переговоры с Зеленским, Трампом и Путиным. В начале августа он призывал к прекращению огня.
15 августа на Аляске состоялся саммит Путина и Трампа. Американский лидер заявлял, что сделки по итогам встречи достичь не получилось, но переговоры были оценены положительно. 17 августа президент России провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в котором стороны обсудили прошедший саммит РФ и США на Аляске. В этот же день Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По мнению главы республики, переговоры на Аляске «содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме»