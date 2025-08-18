Военных Казахстана начали переводить на национальный мессенджер Aitu

Во всем мире сейчас наблюдается тенденция перехода на собственные технологии, отметил замминистра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев. По его словам, так происходит защита цифрового суверенитета. Как указано в сообщении ведомства, Aitu будет использоваться не только для обмена сообщениями, но и для координации задач ВС Казахстана.