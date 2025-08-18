Военных Казахстана начали переводить на национальный мессенджер Aitu
В вооруженных силах Казахстана стартовал процесс перехода на национальный мессенджер Aitu. Он будет проходить поэтапно для усиления информационной безопасности, сообщили в минобороны республики.
Министр обороны Даурен Косанов распорядился, чтобы внедрение национального мессенджера было завершено к концу 2025 г. Постепенный переход позволит учесть особенности структуры войск и существующие каналы связи, а также не столкнуться со сбоями.
Во всем мире сейчас наблюдается тенденция перехода на собственные технологии, отметил замминистра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев. По его словам, так происходит защита цифрового суверенитета. Как указано в сообщении ведомства, Aitu будет использоваться не только для обмена сообщениями, но и для координации задач ВС Казахстана.
В России создан национальный мессенджер Max, разработчиком которого стала компания VK. Его презентация запланирована на начало осени. С 1 сентября 2025 г. обязательной станет и его предустановка на всех новых устройствах. В Max появляются официальные каналы органов власти, а чиновники в регионах переводят в него всю внутреннюю переписку.