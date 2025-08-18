Sky News: Европа предложила несколько городов для переговоров РФ, США и Украины
Лидеры США и стран Европейского союза (ЕС) договорились, что трехсторонняя встреча президентов Соединенных Штатов Дональда Трампа, России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского пройдет в одном из городов Европы, сообщил британский телеканал Sky News.
В ходе видеозвонка «коалиции желающих», прошедшей 16 августа, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони предложила Рим в качестве места проведения, а президент Франции Эммануэль Макрон – Женеву. По данным Sky News, Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, а Путин – Женеве.
Дипломаты ЕС рассматривают другие места для проведения трехсторонних переговоров, в том числе Будапешт и Хельсинки.
Axios писал со ссылкой на два источника, что Трамп сказал Зеленскому и европейским лидерам, что хочет провести трехсторонний саммит «быстро» – уже 22 августа. При этом Кремль публично не заявлял о проведении такой встречи.
Зеленский проведет переговоры с Трампом в Вашингтоне 18 августа и обсудит с ним детали прекращения огня с Россией. 19 августа, по словам украинского президента, пройдет встреча с европейскими лидерами. Переговоры Трампа и Зеленского станут первой очной встречей лидеров в Вашингтоне с февраля, когда они поссорились в присутствии журналистов из-за расхождения взглядов по вопросам разрешения российско-украинского конфликта.