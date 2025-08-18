Sky News: Европа предложила несколько городов для переговоров РФ, США и Украины

Зеленский проведет переговоры с Трампом в Вашингтоне 18 августа и обсудит с ним детали прекращения огня с Россией. 19 августа, по словам украинского президента, пройдет встреча с европейскими лидерами. Переговоры Трампа и Зеленского станут первой очной встречей лидеров в Вашингтоне с февраля, когда они поссорились в присутствии журналистов из-за расхождения взглядов по вопросам разрешения российско-украинского конфликта.