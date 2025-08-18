Трамп заявил о намерении избавиться от голосования по почте на выборах в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться отмены голосования по почте на выборах в США. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Сейчас мы единственная страна в мире, которая использует голосование по почте. Все остальные отказались от этого из-за огромного мошенничества», – заявил американский лидер.
Трамп также высказался против «крайне неточных, очень дорогих и крайне спорных машин для голосования». По его мнению, бумажные бюллетени с водяными знаками намного надежнее и позволяют без сомнений определить победителя в день голосования.
16 августа Трамп рассказывал, что президент России Владимир Путин на саммите в Анкоридже также назвал голосование по почте препятствием для проведения честных выборов. По словам Путина, именно эта практика могла стать причиной поражения Трампа на выборах 2020 г.