Вице-президент США Вэнс примет участие во встрече Трампа и Зеленского
Вице-президент США Джей Ди Вэнс присоединится к переговорам президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
Издание напоминает, что Вэнс также участвовал в их встрече в феврале в Овальном кабинете, где публично обвинил Зеленского в неблагодарности за поддержку США во время конфликта.
Сообщалось, что переговоры Трампа и Зеленского начнутся в 20:15 мск в Белом доме. Это первая их встреча после февральского скандала, когда стороны открыто поспорили перед журналистами о путях урегулирования российско-украинского конфликта.
В 22:00 мск запланирована совместная встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. По данным The Guardian, европейские политики изменили свои планы, чтобы присутствовать на переговорах. Это, по мнению издания, отражает обеспокоенность в Европе исходом саммита Трампа и президента России Владимира Путина, прошедшего 15 августа на Аляске.