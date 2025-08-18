Вице-президент США Вэнс примет участие во встрече Трампа и Зеленского

В 22:00 мск запланирована совместная встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. По данным The Guardian, европейские политики изменили свои планы, чтобы присутствовать на переговорах. Это, по мнению издания, отражает обеспокоенность в Европе исходом саммита Трампа и президента России Владимира Путина, прошедшего 15 августа на Аляске.