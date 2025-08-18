Европейские лидеры проведут переговоры с Зеленским перед встречей с Трампом

Лидеры стран Евросоюза, которые прибыли в Вашингтон для проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом, проведут встречу с главой Украины Владимиром Зеленским перед тем, как тот отправится в Белый дом к американскому лидеру. Об этом сообщили в Еврокомиссии (ЕК).