Европейские лидеры проведут переговоры с Зеленским перед встречей с Трампом
Лидеры стран Евросоюза, которые прибыли в Вашингтон для проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом, проведут встречу с главой Украины Владимиром Зеленским перед тем, как тот отправится в Белый дом к американскому лидеру. Об этом сообщили в Еврокомиссии (ЕК).
«Председатель [ЕК Урсула] фон дер Ляйен и главы государств и правительств ЕС проведут в Вашингтоне подготовительную встречу с Зеленским перед визитом к Трампу», – рассказали в ЕК (цитата по ТАСС).
Переговоры Трампа и Зеленского начнутся в 20:15 мск в Белом доме. Это первая их встреча после февральского скандала, когда стороны открыто поспорили перед журналистами о путях урегулирования российско-украинского конфликта.
В 22:00 мск запланирована совместная встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. По данным The Guardian, европейские политики изменили свои планы, чтобы присутствовать на переговорах. Это, по мнению издания, отражает обеспокоенность в Европе исходом саммита Трампа и президента России Владимира Путина, прошедшего 15 августа на Аляске.