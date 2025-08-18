Делегация США прибудет на Украину в сентябре в рамках соглашения о недрах
В сентябре делегация из США посетит Киев для поиска проектов в рамках инвестиционного фонда в соответствии с соглашением о недрах между странами, сообщил министр экономики Украины Алексей Соболев на презентации плана действий правительства.
«Сейчас мы нарабатываем перечень инвестиционных проектов, в которые фонд может инвестировать в течение следующих 12 месяцев. Приедет большая делегация из Штатов в сентябре с поездками по Украине, чтобы ознакомиться с подобными проектами», – сказал Соболев (цитата по ТАСС). Он выразил надежду на то, что первые совместные инициативы будут известны уже в 2025 г.
При этом он отметил, что работы по фонду ведутся еженедельно, по нескольким проектам уже проведено финансирование.
Текст соглашения был опубликован кабмином Украины 1 мая. Затем оно было ратифицировано, подписала его на тот момент первый вице-премьер Юлия Свириденко.
В конце июня газета The New York Times писала, что действия российской армии лишают Украину важнейшего месторождения лития, на доступ к которому США рассчитывали в рамках сделки о редкоземельных металлах с Киевом. Оно занимает около 40 га и считается самым перспективным в старых границах Украины.