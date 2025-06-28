NYT: наступление России лишает Украину ресурсов для сделки с США

Сделка сопряжена со многими препятствиями, включая сложные процедуры лицензирования и устаревшие геологические изыскания, которые, как пишет NYT, «затмевают истинную ценность» недр Украины. При этом самой большой проблемой в этом вопросе может быть продолжающееся наступление российских войск.