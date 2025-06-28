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NYT: наступление России лишает Украину ресурсов для сделки с США

Ведомости

Продолжающееся на востоке Украины российское наступление лишает республику важнейшего месторождения лития, на доступ к которому США рассчитывали в рамках сделки о редкоземельных металлах с Киевом. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Российские войска на этой неделе установили контроль над поселком Шевченко в Донецкой области, рядом с которым расположено одно из самых перспективных литиевых месторождений Украины. Месторождение занимает около 40 га и считается самым перспективным в старых границах Украины, обратило внимание французское издание Le Figaro.

Администрация президента США Дональда Трампа, как отмечает NYT, рассчитывала на украинские запасы лития с помощью недавно подписанного соглашения, предоставляющего Вашингтону прямой доступ к минеральным ресурсам страны.

«Но захват месторождения Шевченко подчеркивает основную проблему сделки. Чем больше территории захватывают российские войска на Украине, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону», – говорится в материале.

Сделка сопряжена со многими препятствиями, включая сложные процедуры лицензирования и устаревшие геологические изыскания, которые, как пишет NYT, «затмевают истинную ценность» недр Украины. При этом самой большой проблемой в этом вопросе может быть продолжающееся наступление российских войск.

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