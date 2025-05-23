Украина и США официально запустили работу фонда в рамках сделки по недрам
Американо-украинский фонд в рамках сделки по полезным ископаемым официально запущен. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в социальной сети Facebook
Она рассказала, что сегодня Украина и США завершили все процедуры по запуску фонда. Последним шагом в этом процессе была дипломатическая нота от США, которую Свириденко получила лично 23 мая.
1 мая стало известно, что Киев и Вашингтон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Для подписания документа Свириденко прибыла в Вашингтон. В соцсети X она тогда подчеркнула, что «полное право собственности и контроль» над ресурсами остаются за Украиной.
Газета The New York Times сообщала, что это соглашение не содержит четких гарантий будущей помощи Вашингтона Киеву в сфере безопасности. По данным издания, сделка теряет значимость, если военные действия между Россией и Украиной будут продолжаться. Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что в рамках сделки по полезным ископаемым американская сторона не предоставляла Украине гарантий военного характера.