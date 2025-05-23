Украина и США официально запустили работу фонда в рамках сделки по недрам

1 мая стало известно, что Киев и Вашингтон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Для подписания документа Свириденко прибыла в Вашингтон. В соцсети X она тогда подчеркнула, что «полное право собственности и контроль» над ресурсами остаются за Украиной.