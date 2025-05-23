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Украина и США официально запустили работу фонда в рамках сделки по недрам

Ведомости

Американо-украинский фонд в рамках сделки по полезным ископаемым официально запущен. Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она рассказала, что сегодня Украина и США завершили все процедуры по запуску фонда. Последним шагом в этом процессе была дипломатическая нота от США, которую Свириденко получила лично 23 мая.

1 мая стало известно, что Киев и Вашингтон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Для подписания документа Свириденко прибыла в Вашингтон. В соцсети X она тогда подчеркнула, что «полное право собственности и контроль» над ресурсами остаются за Украиной.

Газета The New York Times сообщала, что это соглашение не содержит четких гарантий будущей помощи Вашингтона Киеву в сфере безопасности. По данным издания, сделка теряет значимость, если военные действия между Россией и Украиной будут продолжаться. Госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что в рамках сделки по полезным ископаемым американская сторона не предоставляла Украине гарантий военного характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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