Госдеп заверил в отсутствии гарантий безопасности в сделке по ископаемым с Киевом
В рамках сделки по полезным ископаемым американская сторона не предоставляла Украине гарантий военного характера. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в комитете палаты представителей конгресса страны по иностранным делам. Трансляцию мероприятия проводит Associated Press.
1 мая стало известно, что США и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Для подписания документа в Вашингтон прибыла вице-премьер Украины Юлия Свириденко. В соцсети X она подчеркнула, что «полное право собственности и контроль» над ресурсами остаются за Украиной.
Газета The New York Times сообщала, что это соглашение не содержит четких гарантий будущей помощи Вашингтона Киеву в сфере безопасности. По данным издания, сделка теряет значимость, если военные действия между Россией и Украиной будут продолжаться.