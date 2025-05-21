Госдеп заверил в отсутствии гарантий безопасности в сделке по ископаемым с Киевом

1 мая стало известно, что США и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов. Для подписания документа в Вашингтон прибыла вице-премьер Украины Юлия Свириденко. В соцсети X она подчеркнула, что «полное право собственности и контроль» над ресурсами остаются за Украиной.