Минфин Украины заявил о нехватке $45 млрд внешнего финансирования
Украине необходимо около $45 млрд внешнего финансирования, однако эта потребность до сих пор не закрыта. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко.
По его словам, указанная сумма включает как покрытие дефицита бюджета, так и обслуживание внешнего долга. Украина ведет переговоры с ключевыми международными партнерами и рассчитывает на «приемлемый вариант» поддержки. Марченко также отметил, что в расчетах министерства финансов предусматривается сценарий продления вооруженного конфликта на 2026 г.
При этом министр выразил уверенность, что в среднесрочной перспективе ситуация улучшится. «Есть понимание, что с 2028 г. мы будем иметь в бюджете ЕС собственную линию, собственную программу, которая будет финансировать потребности Украины», – сказал он.
8 августа Совет Европейского союза (ЕС) утвердил выделение Украине очередного, четвертого по счету, транша макрофинансовой помощи в размере более 3,2 млрд евро. Как уточняется в документе, средства направлены на укрепление макрофинансовой стабильности и обеспечение работы государственных институтов Украины.