Трамп пообещал остановить конфликт на Украине вопреки критике

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине вопреки критикеОн отметил, что «точно знает, что делает» в отличие от тех, кто годами не справлялись с кризисами
Президент США Дональд Трамп заявил, что справится и остановит конфликт России и Украины, несмотря на «завистливых критиков». Американский лидер написал это в своей социальной сети Truth Social.
«Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые работали над всеми этими конфликтами в течение многих лет и не смогли сделать ничего, чтобы остановить их», – заявил Трамп.
Он подчеркнул, что это конфликт экс-президента США Джо Байдена. По словам Трампа, этого бы никогда не произошло, если бы главой государства тогда был он. Он закончил свое сообщение словами: «Я справлюсь – я всегда справляюсь».
16 августа в интервью телеканалу Fox News по итогам своей встречи с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил, что за полгода своего президентства урегулировал шесть конфликтов.
18 августа в 20:15 мск состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Вашингтоне. В этот же день, в 22:00 мск, в в Белом доме начнется встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами.