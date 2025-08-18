Газета
Политика

Еврокомиссия может обязать Эстонию выплатить 1,7 млн евро из-за беженцев

Ведомости

Эстонии может грозить наказание, если страна не примет 79 беженцев в следующем году. Таллин могут обязать выплатить 1,7 млн евро Еврокомиссии, передает ERR со ссылкой на руководителя отдела пограничной охраны и миграции МВД Эстонии Янека Мяги.

Страны ЕС в прошлом году согласовали новый миграционный пакет. Согласно правилу, ЕК в 2026–2027 гг. перераспределит до 30 000 беженцев между государствами-членами. Уточняется, что подавшие ходатайства о международной защите прибывают в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки.

«Теперь беженцы ждут рассмотрения своих заявлений о предоставлении убежища в некоторых средиземноморских государствах – членах ЕС, таких как Италия, Греция, Испания, Кипр и Мальта, – государствах, которые испытывают сильное миграционное давление», – следует из материала.

ЕС намерен ужесточить миграционный контроль на границах России и Белоруссии

Политика / Международные отношения

Всего у Эстонии три варианта: выплатить 1,7 млн евро, принять 79 беженцев или направить экспертов в Южную Европу для оказания помощи в решении проблемы беженцев. Мяги уточнил, что эти варианты «можно комбинировать, а не выбирать только один».

С аналогичным требованием столкнулась и Литва, которая в 2026 г. должна принять 58 беженцев или выплатить 3 млн евро, сообщала LRT.

В феврале 2024 г. «Ведомости» писали, что в ЕС отмечен максимум заявок на убежище без учета граждан Украины. В 2023 г. свыше 1,1 млн человек без учета украинцев попросили убежища в странах ЕС и его партнерах (таких как Норвегия и Швейцария). Большинство соискателей убежища в 2023 г. просили его в Германии (334 000), Франции (167 000), Испании (162 000) и Италии (136 000).

