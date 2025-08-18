Еврокомиссия может обязать Эстонию выплатить 1,7 млн евро из-за беженцев

В феврале 2024 г. «Ведомости» писали, что в ЕС отмечен максимум заявок на убежище без учета граждан Украины. В 2023 г. свыше 1,1 млн человек без учета украинцев попросили убежища в странах ЕС и его партнерах (таких как Норвегия и Швейцария). Большинство соискателей убежища в 2023 г. просили его в Германии (334 000), Франции (167 000), Испании (162 000) и Италии (136 000).