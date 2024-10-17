ЕС намерен ужесточить миграционный контроль на границах России и Белоруссии

Как пишет Reuters, в ходе саммита в Брюсселе Польша и страны Балтии заявили, что они будут призывать к общей позиции ЕС в отношении России и Белоруссии в части контроля на границах. Польша хочет временно приостановить предоставление убежища мигрантам, прибывающим из этих стран, что многие расценивают как нарушение Хартии ЕС об основных правах. Варшава заявляет, что берет пример с Финляндии, которая, столкнувшись с наплывом мигрантов из России и приостановила предоставление убежища в июле.