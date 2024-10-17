ЕС намерен ужесточить миграционный контроль на границах России и Белоруссии
Европейский совет намерен усилить миграционный контроль на границах с Россией и Белоруссией. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита по миграции, пишет ТАСС.
«Россия и Белоруссия или любая другая страна не могут злоупотреблять евроценностями, включая право на убежище, подрывая нашу демократию. Европейский совет выразил солидарность с членами ЕС, которые сталкиваются с этими вызовами. Исключительные ситуации требуют исключительных мер, Европейский совет полон решимости сделать все необходимое для обеспечения эффективного контроля внешних границ любыми средствами», – говорится в документе.
Как пишет Reuters, в ходе саммита в Брюсселе Польша и страны Балтии заявили, что они будут призывать к общей позиции ЕС в отношении России и Белоруссии в части контроля на границах. Польша хочет временно приостановить предоставление убежища мигрантам, прибывающим из этих стран, что многие расценивают как нарушение Хартии ЕС об основных правах. Варшава заявляет, что берет пример с Финляндии, которая, столкнувшись с наплывом мигрантов из России и приостановила предоставление убежища в июле.
Агентство отмечает, что число людей, прибывающих на границу ЕС с Белоруссией, в январе-сентябре выросло на 192% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 13 195 человек.
В конце сентября министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока сообщил, что республика присоединится к запросу Нидерландов о выходе из пакта Евросоюза о миграции и предоставления убежища. По его словам, необходимы решительные меры, чтобы противодействовать нелегальной миграции. 18 сентября с инициативой по выходу из миграционного пакта выступило правительство Нидерландов. Оно направило в Еврокомиссию письмо, в котором говорилось о нежелании Гааги далее исполнять миграционные правила ЕС.