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ЕС намерен ужесточить миграционный контроль на границах России и Белоруссии

Ведомости

Европейский совет намерен усилить миграционный контроль на границах с Россией и Белоруссией. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита по миграции, пишет ТАСС.

«Россия и Белоруссия или любая другая страна не могут злоупотреблять евроценностями, включая право на убежище, подрывая нашу демократию. Европейский совет выразил солидарность с членами ЕС, которые сталкиваются с этими вызовами. Исключительные ситуации требуют исключительных мер, Европейский совет полон решимости сделать все необходимое для обеспечения эффективного контроля внешних границ любыми средствами», – говорится в документе.

Как пишет Reuters, в ходе саммита в Брюсселе Польша и страны Балтии заявили, что они будут призывать к общей позиции ЕС в отношении России и Белоруссии в части контроля на границах. Польша хочет временно приостановить предоставление убежища мигрантам, прибывающим из этих стран, что многие расценивают как нарушение Хартии ЕС об основных правах. Варшава заявляет, что берет пример с Финляндии, которая, столкнувшись с наплывом мигрантов из России и приостановила предоставление убежища в июле.

Агентство отмечает, что число людей, прибывающих на границу ЕС с Белоруссией, в январе-сентябре выросло на 192% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 13 195 человек.

В конце сентября министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока сообщил, что республика присоединится к запросу Нидерландов о выходе из пакта Евросоюза о миграции и предоставления убежища. По его словам, необходимы решительные меры, чтобы противодействовать нелегальной миграции. 18 сентября с инициативой по выходу из миграционного пакта выступило правительство Нидерландов. Оно направило в Еврокомиссию письмо, в котором говорилось о нежелании Гааги далее исполнять миграционные правила ЕС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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