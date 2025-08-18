Новым послом России в Мозамбике назначен Владимир Тараров
Послом РФ в Мозамбике стал Владимир Тараров. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина, размещенного на портале правовых актов.
«Назначить Тарарова Владимира Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Мозамбик», – говорится в документе.
С июля 2017-го по май 2024 г. послом РФ в республике был Александр Суриков. Дипломат умер 11 мая прошлого года в возрасте 68 лет. Тогда его место занял Сергей Нескороженков, которого назначили временным поверенным в делах РФ в Мозамбике.
22 июля министр иностранных дел Мозамбика Мария Мануэла душ Сантуш Лукаш заявила, что республика заинтересована в привлечении российских компаний к добыче природного газа на своей территории. Она отмечала, что страна попросила главу МИД РФ Сергея Лаврова поддержать крупные компании из России, которые занимаются добычей нефти и газа и хотели бы выйти на мозамбикский рынок.
Кроме того, Лукаш рассказала о других странах, заинтересованных в разработке крупных месторождений в провинции Кабу-Делгаду на севере страны – это компании из США, Италии, Франции и Южной Кореи. Она при этом предупредила о рисках в виде «террористической угрозы», которой подвержен регион.