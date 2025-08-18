Новым послом России в Мозамбике назначен Владимир Тараров

Кроме того, Лукаш рассказала о других странах, заинтересованных в разработке крупных месторождений в провинции Кабу-Делгаду на севере страны – это компании из США, Италии, Франции и Южной Кореи. Она при этом предупредила о рисках в виде «террористической угрозы», которой подвержен регион.