Стармер поддержит мирное соглашение РФ и Украины без прекращения огня
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что поддержит мирное соглашение между Россией и Украиной без прекращения огня в качестве предварительного условия, сообщило The Guardian со ссылкой на официального представителя премьера.
Он сказал, что позиция Стармера не меняется – он все еще хочет прекращения конфликта. По его словам, если удастся положить конфликту конец «одним махом» и добиться устойчивого мира, то это будет еще лучше.
Британская сторона подчеркнула, что мирное соглашение должно гарантировать безопасность Украины. 18 августа Стармер опубликовал в соцсети Х сообщение, что европейские страны хотят получить гарантии «долгосрочного и справедливого» мира на Украине. Он также отметил, что переговоры в том числе соответствуют интересам Великобритании, так как конфликт РФ и Украины «негативно отразился на каждой семье» страны.
Президент США Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским 18 августа в 20:15 мск в Овальном кабинете. Затем, около 22:00 мск, начнется встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. На ней также будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.