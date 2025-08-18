Стармер заявил о намерении достичь справедливого мира на Украине
Европейские страны хотят получить гарантии «долгосрочного и справедливого» мира на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в видео, опубликованном в соцсети X. По его словам, для достижения таких условий он едет на встречу с президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами ЕС в Вашингтон.
«Мы должны гарантировать, что это будет долгосрочный мир, что он будет справедливым и правильным. Именно поэтому я лечу в Вашингтон с другими европейскими лидерами, чтобы обсудить это лично», – сказал Стармер.
Он также отметил, что переговоры в том числе соответствуют интересам Великобритании, так как конфликт РФ и Украины «негативно отразился на каждой семье» страны.
Трамп до этого подчеркнул, что в Белом доме никогда не было так много европейских лидеров одновременно и это «огромная честь» для Соединенных Штатов. Его двусторонняя встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским пройдет 18 августа в 20:15 мск в Овальном кабинете.
Затем, около 22:00 мск, начнется встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. На ней также будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.