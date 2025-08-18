Постпред США при НАТО: за гарантии безопасности Украины заплатит Европа
Европейские страны должны реализовывать и финансировать обеспечение безопасности Украины, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Утиэкер в интервью телеканалу Fox News.
«Они [украинцы] понимают, что для достижения прочного мира им нужна гарантия безопасности. И она должна быть обеспечена и оплачена европейцами», – сказал он (цитата по ТАСС).
18 августа в 20:15 мск в Вашингтоне пройдет встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Затем около 22:00 мск начнется встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. На ней будут присутствовать канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Саммит будет частично посвящен обсуждению гарантий безопасности Украины после завершения конфликта с Россией.
Телеканал NBC News со ссылкой на украинский источник рассказал, что Украина надеется использовать встречу для обсуждения гарантий безопасности, аналогичных ст. 5 Устава НАТО. По ней от государств-членов требуется прийти на помощь любому государству-члену, которое подверглось вооруженному нападению. Киев надеется получить поддержку от США и европейских стран в этом вопросе.