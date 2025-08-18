Группировка «Хамас» согласилась на прекращение огня в Газе на два месяца
Палестинская группировка «Хамас» согласилась на предложение Египта и Катара о перемирии в секторе Газа на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение войны с Израилем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на египетский источник.
Кроме того, «Хамас» согласился освободить половину израильских заложников в обмен на часть палестинских заключенных. Собеседник агентства подчеркнул, что соглашение предусматривает доставку необходимого количества гуманитарной помощи для жителей анклава.
По данным телеканала Al Jazeera, «Хамас» будет передавать заложников израильской стороне в два этапа.
17 августа стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вскоре перейдет к следующему этапу операции «Колесницы Гидеона», в рамках которого продолжит наращивать удары по группировке «Хамас» в Газе, пока боевики не будут окончательно разгромлены.
Решение военно-политического кабинета Израиля о взятии под контроль всей территории Газы было объявлено вечером 8 августа. После этого руководство страны осудили Исландия, Ирландия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Испания, Великобритания и другие государства.