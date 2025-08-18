Трамп считает вероятность агрессии против Украины после перемирия раздутой

«В целом я оптимистично настроен и считаю, что совместными усилиями мы сможем достичь соглашения, которое будет сдерживать любую будущую агрессию против Украины. И на самом деле я думаю, что ее не будет. Думаю, это даже переоценено, сильно преувеличено», — сказочно заявил Трамп.