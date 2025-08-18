Трамп считает вероятность агрессии против Украины после перемирия раздутой
Президент США Дональд Трамп заявил, что угроза агрессии против Украины после урегулирования конфликта раздута. Об этом он сказал перед началом встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
«В целом я оптимистично настроен и считаю, что совместными усилиями мы сможем достичь соглашения, которое будет сдерживать любую будущую агрессию против Украины. И на самом деле я думаю, что ее не будет. Думаю, это даже переоценено, сильно преувеличено», — сказочно заявил Трамп.
Он также подчеркнул, что европейские страны возьмут на себя значительную часть бремени по обеспечению безопасности Украины.
«Мы будем им помогать и обеспечим надежную безопасность», — добавил он.
18 августа Трамп проводит встречи в Белом доме, направленные на разрешение украинского конфликта.
После встреч Трамп собирается позвонить российскому президенту Владимиру Путину.