Трамп: Путин хорошо воспринял письмо Мелании
Президент России Владимир Путин хорошо воспринял письмо от первой леди США Мелании Трамп. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Он [Путин] воспринял его очень хорошо», – сказал Трамп.
О письме стало известно 16 августа после переговоров Путина и Трампа на Аляске. Позже телеканал Fox News опубликовал текст сообщения.
«Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем послужите одной лишь России, – вы послужите всему человечеству. <...> Вы, господин Путин, способны воплотить эту идею в жизнь одним росчерком пера сегодня», – отмечала Мелания в обращении Путину.
18 августа Трамп проводит встречу в Белом доме с украинским и европейскими лидерами. Стороны обсуждают достижение мирного соглашения в конфликте России и Украины, гарантии безопасности для Украины и обмен территориями.