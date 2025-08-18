Bild: Трамп прервал переговоры с европейцами, чтобы позвонить Путину
Президент США Дональд Трамп прервал переговоры с европейцами, чтобы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на своего корреспондента.
До этого Трамп объявил, что позвонит российскому лидеру после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Издание также назвало переговоры «жесткими», указав, что европейские лидеры приехали для того, чтобы поддержать Зеленского.
18 августа Трамп проводит встречу в Белом доме с украинским и европейскими лидерами. Стороны обсуждают достижение мирного соглашения в конфликте России и Украины, гарантии безопасности для Украины и обмен территориями.