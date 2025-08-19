В МИД Австрии рассказали о новых «очень жестких санкциях» против России
Западные страны подготовили «очень жесткие санкции» против Москвы, они должны «заставить» Москву сесть за стол переговоров. Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью телеканалу ORF2.
«Мы увидим, к каким результатам приведет сегодняшний саммит, но уже подготовлены очень жесткие санкции, чтобы в конце концов заставить Путина сесть за стол переговоров», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
18 августа в Вашингтоне проходит встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Стороны обсуждают достижение мирного соглашения, гарантии безопасности Украины и обмен территорий с Россией.
Американский президент говорил, что западные страны могут достичь соглашения по Украине по итогам встречи в Белом доме 18 августа. Сразу после нее он намерен позвонить президенту России Владимиру Путину.