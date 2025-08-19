Польские и союзные самолеты поднялись в воздух из-за активности РФ на Украине
Польские и союзные самолеты были подняты в небо в связи с ударами России по украинской территории в ночь с 18 на 19 августа. Об этом сообщается на странице Оперативного командования вооруженных сил Польши в соцсети X.
Отмечается, что командование «задействовало все необходимые процедуры» для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.
«Польская и союзная авиация приступила к выполнению задач, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности», – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что речь идет о действиях превентивного характера, направленных на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан.
В конце июня ВВС Германии были подняты по тревоге после появления в небе над Балтийским морем российского самолета Ил-20М. Bild писал, что воздушное судно якобы летело в сторону Польши и Германии.