Российские военные уничтожили пятерых боевиков при попытке пересечь границу РФ
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России предотвратили попытку украинских боевиков пересечь границу в Брянской области. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
В ходе стрелкового боя были убиты пять человек со стороны противника. Еще двоих российские военные взяли в плен.
В ночь на 19 августа, по данным Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в небе над тремя российскими регионами. За предыдущие сутки ВС РФ нейтрализовали до 100 украинских беспилотников большой дальности в месте подготовки к запуску.