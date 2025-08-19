Российские военные уничтожили пятерых боевиков при попытке пересечь границу РФ

В ночь на 19 августа, по данным Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в небе над тремя российскими регионами. За предыдущие сутки ВС РФ нейтрализовали до 100 украинских беспилотников большой дальности в месте подготовки к запуску.