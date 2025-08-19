WP: Зеленский за 4,5 минуты 11 раз поблагодарил Трампа

Издание отмечает, что в отличие от февральской встречи, когда Зеленского в Белом доме раскритиковали за недостаток благодарности, на этот раз украинский президент уделил этому особое внимание. Он благодарил за прием, за приглашение мировых лидеров, за знакомство с гостями и журналистами, за «очень хороший разговор» и за подарок – карту Украины.