WP: Зеленский за 4,5 минуты 11 раз поблагодарил Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме 11 раз поблагодарил его. Об этом пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что в отличие от февральской встречи, когда Зеленского в Белом доме раскритиковали за недостаток благодарности, на этот раз украинский президент уделил этому особое внимание. Он благодарил за прием, за приглашение мировых лидеров, за знакомство с гостями и журналистами, за «очень хороший разговор» и за подарок – карту Украины.
«В целом украинский президент сказал Трампу "спасибо" около 11 раз за 4,5 минуты», – подсчитало издание.
18 августа Трамп провел переговоры с Зеленским в Белом доме. После этого состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.
В ходе обсуждения Зеленский не стал отвергать обмен территориями на встрече в Белом доме. Трамп же по итогам встречи сообщил, что начал подготовку к встрече Зеленского и Путина, после которой планируется трехсторонний саммит с участием США.