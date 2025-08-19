Макрон: в рамках соглашения по Украине не должно быть обмена территориями

Украинский президент Владимир Зеленский во время переговоров с Трампом 18 августа не исключил возможность «обмена территориями», но указал на сложности в преодолении конституционных ограничений Украины. Он также допустил рассмотрение варианта «пропорциональных обменов». В этот же день состоялась встреча двух лидеров с союзниками Украины. В переговорах приняли участие Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб. После этого Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам без предварительного требования о перемирии.