Макрон: в рамках соглашения по Украине не должно быть обмена территориями
Никакого обмена территориями в ходе украинского конфликта, согласно предложению президента США Дональда Трампа, быть не должно. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью NBC News.
«Теперь, когда мы говорим о территории, этот вопрос должны обсуждать президент Украины и украинский народ», — сказал Макрон.
Президент Франции также назвал многообещающими слова главы Белого дома Дональда Трампа о том, что одним из ключевых моментов его встречи с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа было принятие гарантий безопасности для Украины.
Украинский президент Владимир Зеленский во время переговоров с Трампом 18 августа не исключил возможность «обмена территориями», но указал на сложности в преодолении конституционных ограничений Украины. Он также допустил рассмотрение варианта «пропорциональных обменов». В этот же день состоялась встреча двух лидеров с союзниками Украины. В переговорах приняли участие Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб. После этого Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам без предварительного требования о перемирии.
15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели саммит на Аляске. Его основной темой стал конфликт на Украине.