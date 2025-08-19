Захарова ответила Стуббу на сравнение Украины с Финляндией 1944 года

15 августа в Анкоридже состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Трампа. 18 августа Трамп принял Зеленского в Белом доме, а затем провел совместную встречу с ним и лидерами европейских стран, в том числе с президентом Финляндии Стуббом. По итогам американский лидер сообщил, что готовит встречу Путина и Зеленского, после которой планируется трехсторонний саммит с его участием.