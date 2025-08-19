Захарова ответила Стуббу на сравнение Украины с Финляндией 1944 года

Захарова ответила Стуббу на сравнение Украины с Финляндией 1944 годаПредставитель МИД РФ назвала его реплику «адом» и призвала вспомнить историю
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление президента Финляндии Александра Стубба, который сравнил возможное урегулирование конфликта на Украине с Московским перемирием 1944 г. между СССР и Финляндией.
Высказывание Стубба прозвучало 18 августа во время встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского и европейскими лидерами в Белом доме. Финский президент заявил, что решение конфликта может быть найдено в 2025 г. – «так же, как оно было найдено в 1944 г.».
«Большой вопрос, понял ли Стубб весь ад своей реплики?» – написала Захарова в Telegram-канале.
Она напомнила, что во время Второй мировой войны Финляндия сражалась против СССР на стороне нацистской Германии, участвовала в блокаде Ленинграда и создании концлагерей на советских территориях.
Дипломат добавила, что Финляндия подписала Московское перемирие лишь под давлением наступления Красной Армии.
«Так что, если Стубб решил действовать, как в 1944 г., то ему надо выступать против своих недавних союзников-нацистов и начинать бить киевский режим», – подчеркнула Захарова.
15 августа в Анкоридже состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Трампа. 18 августа Трамп принял Зеленского в Белом доме, а затем провел совместную встречу с ним и лидерами европейских стран, в том числе с президентом Финляндии Стуббом. По итогам американский лидер сообщил, что готовит встречу Путина и Зеленского, после которой планируется трехсторонний саммит с его участием.