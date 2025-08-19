Фальков: в вузах РФ заполнено 98% бюджетных мест в рамках приемной кампании
В российских университетах в рамках приемной кампании 2025 г. было выделено почти 442 000 бюджетных мест из которых 98,5% уже заняты, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на Всероссийском педагогическом съезде.
По его словам, наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуются специальности инженерно-технического, педагогического и медицинского профилей. Фальков также сообщил, что в вузах объявлен дополнительный набор на оставшиеся бюджетные места.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе Всероссийского совещания региональных министров образования 18 августа сообщал, что в российские колледжи поступило более 3,3 млн заявлений от абитуриентов, что на 890 000 больше, чем годом ранее.