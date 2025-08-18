В российские колледжи в 2025 году поступило более 3,3 млн заявлений абитуриентов
На сегодняшний день в российские колледжи поступило более 3,3 млн заявлений от абитуриентов, что на 890 000 больше, чем годом ранее. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе Всероссийского совещания региональных министров образования, передает Telegram-канал правительства.
Он отметил, что увеличение числа заявлений в том числе связано с успешной реализацией федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».
На программы «Профессионалитета» в 2025 г. абитуриенты подали 930 000 заявлений, что в 1,7 раз превышает показатель прошлого года, добавил Чернышенко. Вице премьер подчеркнул, что, по его данным, в России растет интерес школьников к техническим специальностям.
1 июля стало известно, что прием студентов в московские вузы за последние восемь лет увеличился на 52%. Этот рост наблюдается, несмотря на целенаправленную политику Минобрнауки по расширению бюджетных мест в региональных вузах.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков 11 июля сообщал, что за три недели приемной кампании, которая стартовала 20 июня, абитуриенты подали более 2 млн заявлений в вузы.