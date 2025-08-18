В российские колледжи в 2025 году поступило более 3,3 млн заявлений абитуриентов

На сегодняшний день в российские колледжи поступило более 3,3 млн заявлений от абитуриентов, что на 890 000 больше, чем годом ранее. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе Всероссийского совещания региональных министров образования, передает Telegram-канал правительства.